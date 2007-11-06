13 человек погибли в автокатастрофе в Португалии

13 человек погибли во вторник в Португалии в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, перевозившего студентов университета для пожилых людей, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

Катастрофа произошла около 20:00 по местному времени на шоссе A-23 недалеко от Вила-Велья-ди-Родау (Vila Velha de Rodao). По неустановленным пока причинам, автобус и автомобиль столкнулись, пробили защитный барьер и упали в овраг с высоты в 20 метров. Водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Из 38 студентов учебного заведения для пожилых людей, возвращавшихся после посещения Кастело Бранко (Сastelo Branco), 12 погибли, еще 24 получили ранения. Состояние четырех пострадавших врачи оценивают как критическое.

В спасательной операции на месте автокатастрофы принимали участие более 180 человек. Для эвакуации пострадавших были задействованы три вертолета. Движение по автотрассе A-23 из-за происшествия было полностью перекрыто.