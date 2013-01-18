В Макеевке одновременно произошло 5 ДТП с участием 13 машин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Донецкой области, 18 января около 8.00 в Горняцком районе г. Макеевки на участке дороги от кольца шахты «4/13» до города Харцызска было совершено 5 ДТП с участием 13 автотранспортных средств.

В ГАИ указали, что причиной этих ДТП стали сложные погодные условия - туман. Но в милиции отметили, что к счастью, в результате ДТП ни один водитель не пострадал, только 13 автомобилей получили различные механические повреждения.

Работники ГАИ напомнили, что в связи с ухудшением видимости на дорогах из-за тумана водители должны быть предельно внимательны, должны соблюдать дистанцию и интервал при движении, выбирать безопасную скорость движения, не допускать резкого торможения, не нарушать правила обгона и маневрирования. Также автоинспекторы рекомендуют включать ближний свет или противотуманные фары.