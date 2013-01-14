Европауза евроциников

Январский трудовой подвиг украинских парламентариев продлился два дня. Начали десятого, а закончили одиннадцатого. Одним днем обойтись не удалось, поскольку сначала не получилось даже уволить Арбузова. Зато за второй день депутаты удостоились похвалы не кого-нибудь, а целого американского посла. Тот назвал «сильным сигналом» в плане дальнейшей евроинтеграции решение депутатов не голосовать за постановление в поддержку курса на эту самую евроинтеграцию.



Странно? Нисколько. Во-первых, дипломаты – они люди вежливые. А во-вторых, депутаты, хоть и не проголосовали ни за одно из предложенных по теме постановлений, все-таки поддержали решение проголосовать в следующий раз, когда будет выработан согласованный документ. Может, можно и не согласится с послом в оценке силы сигнала, но сейчас интереснее, насколько сильным будет сигнал следующий. То есть будет ли принято злополучное постановление, и если будет – то в каком виде.

На первый взгляд все просто. Будущее постановление парламента приурочено к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, запланированному на 25 февраля. Будет или не будет подписано соглашение – от этого постановления зависит в последнюю очередь, просто депутаты хотят сделать приятное европейским партнерам и лишний раз выказать себя пламенными еврооптимистами. Евроскептиками в парламенте позиционируют себя только коммунисты.

Впрочем, принятое в европах деление политиков на еврооптимистов и евроскептиков, в украинских реалиях нуждается в уточнении. У нас уместнее говорить не о еврооптимистах, а о евроциниках. Это те, кто цинично эксплуатирует наивные надежды электората, что вступление в ЕС решит все проблемы, и что старое доброе подобострастие является основным способом добиться этого вступления.

Поэтому «сильным сигналом» со стороны парламента может быть не просто голосование за постановление, приветствующее евроинтеграционный курс, а голосование именно значительного числа депутатов, как от власти, так и от оппозиции. Желательно, чтобы «за» были по меньшей мере 348 человек, проголосовавших за то, чтобы отложить рассмотрение вопроса. Кому желательно? Это не столь важно. Другое дело – осуществимо ли.

Своим голосованием почти три с половиной сотни парламентариев направили на повторное первое чтение пять проектов постановления. Один от Яценюка и Немыри, Один от Кличко и Геращенко с однопартийцами, один от Порошенко, один от Тигипко и один, под Которым Яценюк с Немырей, Кличко с Геращенко, Порошенко и еще некоторые оппозиционные депутаты подписались вместе. Казалось бы, дело за малым – на основе пяти текстов сделать один, который бы устроил всех. Но на самом деле это не так просто.

Есть два принципиальных момента, отличающих текст Тигипко от проектов, поданных лидерами оппозиционных фракций по отдельности и вместе с примкнувшим Порошенко. Первый момент – требование освободить и восстановить в правах Тимошенко и Луценко. Второй – констатация, что вступление в Таможенный союз препятствует курсу на евроинтеграцию.

При наличии в согласованном документе этих двух положений, особенно первого, за него вряд ли проголосуют регионалы. При их отсутствии за него вряд ли проголосуют оппозиционеры. При этом оппозиция не в состоянии обеспечить результативное голосование за свой проект без регионалов, а регионалы не в состоянии обеспечить 226 голосов в поддержку своего постановления без оппозиционеров или коммунистов.

Коммунисты голосовать не намерены. Из реплики, брошенной экс-вице-спикером Мартынюком по этому поводу во время прений, можно было понять, что их недовольство вызвано в частности отсутствием в тексте упоминания о сохранении дружественных отношений и стратегического партнерства с Россией и странами СНГ. Конечно, регионалы могли бы вставить в свой проект такой пассаж из закона «Об основах национальной безопасности», чтобы коммунисты стали сговорчивее. Но тогда неголосование за него оппозиции обеспечено, европейцы вряд ли обрадуются, а американский посол, при всем своем дипломатическом такте, не назовет такой сигнал сильным. В свою очередь для оппозиции вычеркивание из текста упоминаний о Тимошенко и Луценко означало бы непростительную потерю лица.

Недавняя политическая история Украины знает один пример, когда в похожих условиях был найден компромисс. Речь идет о событиях сентября 2005 года. Тогда Ющенко отправил Тимошенко в отставку, но для утверждения премьером Еханурова ему не хватало голосов. Поддержку пришлось искать у Партии регионов. Те в рамках торга потребовали среди прочего освобождения «политических заключенных» - Колесникова, Кушнарева и др. Сторона Ющенко была готова выпустить их на свободу, но уж точно не готова публично признать, что проводит политические репрессии против кого-либо. В результате в декларации «Единение и сотрудничество», фактически освятившей совместное голосование сторонников Ющенко и Януковича, появился пункт о «недопустимости политических репрессий», но никаких фамилий названо не было.

Вряд ли подобный сценарий возможен сейчас – все-таки тогда ставки были повыше и имелся общий противник, которого оба боялись. К тому же сейчас кроме выгоды от результативного совместного голосования у каждой из сторон существует своя выгода – попытаться продавить собственный законопроект и таким образом доказать европейцам, кто в стране больший евроинтегратор, хотя бы на словах. Пока же взята пауза – до 25 февраля время еще есть.

Игорь Гридасов