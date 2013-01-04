«Свобода» получила по морде или сама себя высекла?

Последний факельный марш по Крещатику спровоцировал в фейсбуке волну комментариев. С этим надо что-то делать, в конце концов! Почему не реагирует власть? Куда смотрит гражданское общество? Давайте куда-нибудь обратимся, пожалуемся, что-нибудь напишем, подпишем и чего-нибудь гневно потребуем! И т.д. А бодренькие националисты шли себе, явно наслаждаясь собственным всесилием и в очередной раз зигами и речевками испытывая терпение впечатлительной части киевлян и своих более либеральных политических союзников. Впрочем, терпение союзников к ксенофобским выбрыкам национал-радикалов пока выглядит бесконечным.

На этом фоне очень контрастно прозвучала предновогодняя новость из райцентра Дергачи Харьковской области. Она не удостоилась столь большого внимания, как прогулка по ночному Киеву «спецназа оппозиции», но несколько местных и центральных сайтов и информагентств не смогли пройти мимо нее. Еще бы – ведь согласно тексту в Дергачах был избит активист-свободовец депутатом-коммунистом.

Сами понимаете, в праведном гневе коллегам-журналистам было не до профессиональных стандартов. На всех сайтах новость подавалась исключительно со ссылкой на пресс-службу тягнибоковской партии, без всяких попыток выяснить взгляд на проблему противоположной стороны конфликта. Надо думать, у «свободолюбивых» тружеников информпространства есть веские причины воспринимать откровения этой партии как истину в последней инстанции.

За раздачу газет депутат Дергачевского районного совета ударил 78-летнего свободовца, - гласит заголовок новости на официальной страничке партии. Под таким или чуть измененным названием новость покочевала по сайтам и собрала свою порцию возмущенных комментариев негодующей национал-патриотической и прочей общественности.

Вот ссылка на свободовский сайт:

http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/035319/

А для тех, кто ленится или брезгует сходить туда за леденящими кровь подробностями, вначале кратко изложу ситуацию, как она изложена там, а потом объясню, что меня заставило очень сильно усомниться в написанном партийными пресс-службистами.

Так вот, из текста следует, что «Свобода» уже два года по субботам воздвигает в Дергачах свою агитационную палатку. А 29 декабря эту свободовскую традицию субботнего дня почему-то решил прервать депутат райсовета от КПУ Вячеслав Губин. Он специально приехал в Дергачи, чтобы помешать установлению палатки, угрожал отважным активистам, матерно ругался, грозился приезжать каждый день, пугал тем, что «щас приедут маи» (именно так подают партийные писаки звуки чуждого им языка на своем сайте, именно эту коричневую изюминку со смаком цитируют прочие сайты).

Когда же запугивания не сломили несгибаемых бойцов за торжество национал-социализма или как его там, и раздача партийных газет продолжилась, рассвирепевший депутат ударил кулаком в лицо самого престарелого из активистов. Остальные храбро вызвали милицию. Но и она, даже составив протокол, не смогла остановить поток угроз со стороны распоясавшегося коммуниста. Ну, дальше там уже неинтересно – про панику и страх власти, про выше знамена и теснее ряды – набор штампов мало изменился с тридцатых.

Конечно, на неподготовленного человека такой рассказ может произвести впечатление. Даже маленькие нестыковочки не сильно бросаются в глаза. Откуда-то стало известно, что депутат приехал специально ради срыва агитации, почему-то обещал приезжать каждый день, хотя агитация идет только по субботам. За скобками остается судьба престарелого свободовца, получившего кулаком в лицо. Ни о самочувствии ни слова, ни о том, снял ли побои.

Правдоподобия писанине придает тот факт, что прецеденты имели место. Правда, с другой стороны. Не далее как 9 мая во Львове нацистская стая кидалась на стариков-ветеранов, срывая георгиевские ленточки и награды с «савецкой символикой», не давали возложить венки к памятнику погибшим в войне.

Но я не поверил тому, что пишет тягнибоковский сайт, не из природного скепсиса. Просто так получилось, что я хорошо знаю Славу Губина. И хорошо знал еще задолго до его депутатства, - по истфаку Харьковского универа, по общаге, по археологическим раскопкам, по высотным шабашкам в Сибири, в общем, по жизни.

Время было особенное. В нашей компании о политических карьерах тогда не думали, иронично и недоверчиво относясь к перековавшимся в демократов, националистов, теистов и фашистов комсомольским функционерам и резко прозревшим новоявленным активистам. Сначала хотелось разобраться в том, что несет с собой смена эпохи, а они бубнили параграфами из тех учебников и статей, которые мы давно прочли и не впечатлились. Интересовало новое, интересовала свобода. Та, которая без кавычек.

Впрочем, это дела давно минувших дней. Чтобы представить, как Слава выглядит сейчас, в начале пятого десятка, вообразите себе, если вы читали Ремарка и Стругацких, нечто среднее между Вилли Хомайером из «Возвращения» и бароном Пампой из «Трудно быть богом». Немудрено испугаться за 78-летнего свободовца, правда? А поскольку я упомянул Вилли Хомайера и дона Пампу не только из-за их внешних и физических данных, понятно, что Слава старенького дедушку кулаком в лицо ударить не мог.

Не из уважения. Есть некоторые люди, политические взгляды которых не дают им права претендовать на уважение некоторых других людей. Скорее из жалости и нежелания ненароком убить или покалечить. Так что в удар кулаком в лицо, равно как и в любую другую часть тела, я не верю. Тем более, что даже присутствующие там еще два или три партийных активиста более мордобойного возраста остались целыми и невредимыми.

Не поверил я и растащенному коллегами на цитаты «щас приедут маи». Дело в том, что Слава – практикующий тренер по рукопашному бою, пусть и детский. Средней паршивости факельный марш он способен остановить в одиночку. И не просто остановить, а развернуть в противоположную сторону и придать соответствующее моменту ускорение. О судьбе факелов людям со слабыми нервами и богатым воображением лучше не задумываться. Какой смысл с такими данными пугать пару-тройку несчастных активистов еще какими-то «маими»? Своих у него – жена и четверо детей.

Ответы на остальные вопросы помог получить телефонный звонок. Естественно, Слава не приезжал специально пробуджать у горе-активистов генетическую память о котле под Бродами. Он подвез сына до станции, а потом уже обратил внимание на палатку. Понятно, что никаких газет раздавать в его присутствии агитаторы не рискнули, благоразумно рассудив, что их здоровье – часть здоровья нации, а здоровье нации надо беречь.

Естественно, ему было о чем поговорить с агитаторами, включая уже упомянутые в статье события во Львове. Диплом в универе пятикурсник Губин в свое время писал о фашистах, как Михальчишин диссертацию, только выводы сделал другие и выбрал другую сторону баррикад. Впрочем, о дипломе мы на этот раз не говорили.

- Так ты их не бил?

- Хоть ты не доставай. Я им пояснил, что я добьюсь проведения экспертизы их газеты на предмет разжигания межнациональной розни. Они посоветовали мне убираться вместе с семьей в свою Россию, пока цел. Если бы дернулись те, помоложе, может, свое б и получили. Они позвонили в милицию, я тоже. Дождались наряда, прошли в отделение.

- И что там? Что в протоколе?

- Да никакого протокола. Взяли объяснения с меня и с них. Они говорят, что я их избил, угрожал. Побои показать не могут, это и понятно. Я сказал, что расцениваю как оскорбление и угрозу мне и семье их требование убираться из моей страны.

- Ясно. Твое слово против их. И все?

- Еще спросили, не повторится ли подобное в следующий раз. Но вот тут я уже ничего обещать не стал.

- То есть пригрозил каждый день приезжать.

- Оно мне надо? Дал понять, что если еще раз увижу их с этими газетами, когда приеду, наш разговор будет продолжен.

Так что главное выяснилось: дедушка цел и невредим. Чтобы рассеять страхи по поводу «маих», с разрешения Славы даю ссылку на видео с ним его страшными головорезами за работой.

http://vk.com/id165629028?z=video165629028_163114328%2F99b69519c50a4204fd

Кстати с 1–й минуты 55–й секунды соц-нац-пропагандисты могут использовать этот ролик в своей как всегда правдивой агитации под заголовком «комуняки топчут и мордуют наших детей». Это лучше, чем выдумывать несуществующие мордобои. Ведь таким пиарчиком чего доброго можно накликать беду на свою голову, подсказав простое решение тем, кто не намерен мириться с агрессией и ксенофобскими замашками псевдопатриотов, но не решил еще, что же все-таки делать: кому-то жаловаться или куда-то обращаться...

Игорь Гридасов