Эксперт: продавцы бензина не смогут резко повысить цену

Об этом агентству УНИАН сообщил президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр Тодийчук.

«Особых изменений в 2013 году на рынке нефтепродуктов Украины не ожидается, потому что пока не заложено каких-либо изменений», - сказал А.Тодийчук

Также он отметил, что колебания цен на топливо в Украине будет с определенной спецификой отражать картину на мировом рынке.

«Внутреннего влияния на цены не вижу, так как добыча нефти в Украине падает, транспорт нефти составляет процентов 20 от загрузки нефтепроводов. Цены будут стабильными», - добавил эксперт.

В то же время, он отметил существование фактора снижения покупательной способности владельцев автотранспорта, что также будет сдерживать продавцов нефтепродуктов от каких-то резких движений на рынке.

Как ранее сообщал УНИАН, потребление бензина в Украине в январе-ноябре 2012 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% - до 3,876 млн тонн.

Потребление бензина в ноябре 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 7,8% — до 344,9 тыс. тонн, а дизельного топлива — уменьшилось на 10,1%, до 559,4 тыс. тонн.

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Антимонопольный комитет Украины требует от представителей лидеров отечественного рынка нефтепродуктов до 10 января 2013 года установить экономически обоснованные цены на топливо, считая их завышенными.

По данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 664 единицы, в ноябре 2012 года в денежном выражении уменьшилась на 6,7% – до 6,523 млрд грн против 6,99 млрд грн в октябре 2012 года.

В ноябре через сеть АЗС было продано 267,4 тыс. тонн бензина, что на 8% меньше, чем в октябре; 175,4 тыс. тонн дизельного топлива, что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце; 32,7 тыс. тонн сжиженного газа (на 5,7% меньше); 12,9 тыс. тонн сжатого газа (на 5,2% меньше).

Украина в январе-ноябре текущего года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,9% - до 1,52 млн тонн, а дизельного топлива - на 46,7% - до 1,279 млн тонн.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.