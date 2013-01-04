Беглец из колонии снял дом и отдыхал от работы на государство

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, минувшей осенью в Селидовский горотдел милиции обратились сотрудники исправительной колонии, расположенной на территории города, с просьбой помочь в розыске сбежавшего осужденного. Парень отбывал наказание за мошенничество в Мариупольском исправительном центре №138. В этом учреждении содержатся те осужденные, которым суд назначил наказание в виде ограничения свободы. Многих из них за хорошее поведение здесь отпускают на выходные домой.

Милиция объявила беглеца в розыск и отрабатывала разные версии возможного местонахождения фигуранта. В конце декабря, спустя два месяца после объявления розыска, правоохранителям удалось найти осужденного. Было установлено, что парень снял дом в частном секторе на окраине г. Селидово и вел замкнутый образ жизни.

Правоохранители задержали беглеца, который в свое оправдание сказал, что устал работать на государство, решил сбежать и зарабатывать деньги для себя.

Оперативники передали задержанного в руки сотрудников государственной пенитенциарной службы. Теперь за побег ему добавят срок, отбывать который придется в заведении с более строгим режимом.