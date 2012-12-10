Новые кровосиси на старый лад

Мало кто всерьез видел интригу в отставке премьера Азарова, но, все же, предположения об альтернативной кандидатуре были. Не то, чтобы сильно хотелось увидеть главой правительства Сергея Арбузова, но любые перемены кажутся лучше «покращенного» застоя, а именно он, похоже, обеспечен стране на ближайшие 2,5 года. Статус-кво сохранен, и до президентских выборов, очевидно, премьером останется Янович, ласково именуемый в народе «дедушкой» (не столько из-за возраста, сколько из-за брюзжания, консерватизма и обидчивости). А, значит, студентам снова придется работать на двух работах, чтоб заработать на квартиру, рабочим – верить, что средняя зарплата у них не меньше 3000 гривен, всем остальным - «не скыглыты» и браться за лопаты, чтобы прокормить семью.

Тревогу у населения о возможной инфляции, судя по последним заявлениям «дедушки», будут лечить валерьянкой, а законную зарплату бюджетникам придется просить лично у него посредством Фейсбук. Седовласый Янович все так же будет озвучивать невнятные заявления относительно цены на российский газ, вести вялые переговоры с МВФ, нарекать на Тимошенко, журить и ЕС, и Таможенный союз, сердиться на бюджетников, посмевших выйти на протест, дерзить журналистам и обещать народу, до сегодня питавшемуся только картошкой и хлебом, морепродукты из Норвегии.

Реальных реформ (кроме повышения пенсионного возраста, закрытия больниц и школ) или хотя бы системного решения назревших во всех сферах проблем ожидать не стоит. Зато увеличения стоимости газа для населения, квартплаты и проезда, как минимум, в поездах – непременно. Словом, никаких потрясений не до самых президентских выборов.

Главными политическими тезисами, конечно же, останутся «покращення» и «кровосиси», а у журналистов по-прежнему будет множество поводов для критических колонок. По-моему, это – самая настоящая стабильность.

Только одно пока не понятно – на каких же теперь «папередников» Николай Янович будет списывать трудности в жизни страны?