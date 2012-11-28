Скажите, как его зовут?

Прошло три дня, а весь мир до сих пор гадает, с кем же глава Госагенства по инвестициям Владислав Каськив в присутствии премьера Азарова и министра Бойко подписал соглашение о строительстве LNG-терминала. Какое настоящее имя и кого представляет таинственный незнакомец, поставивший подпись под соглашением на 1 млрд долларов.

Скажу честно — я в растерянности. Ведь еще 16 сентября во время пресс-тура в Одесскую область к нам, группе столичных журналистов, Владислав Каськив подвел представителя испанской компании Enagas и назвал имя — это Джорди Сарда Бонвехи. Уже тогда бросалось в глаза, что гость отличался излишней скромностью и скупостью своей речи. На вопросы журналистов давал краткие ответы, не несущие конкретной информационной нагрузки, ссылаясь на конфиденциальность условий планируемых соглашений по реализации проекта.

В ходе пресс-конференции Бонвехи лишь отметил, что его компания рассматривает возможность расширения рынка за счет других стран, в частности, ее интересует новый рынок – Украина. А также он добавил, что Enagas готова внедрять свой богатый опыт в Украине. «Сегодня в Украине такая ситуация, которая была в Испании 40 лет назад, пока у нас не было ни одного терминала», - сказал он.

И вот, представьте себе, проходит два месяца. Журналистов пригласили на торжественное открытие начала строительства газопровода для соединения ГТС Украины с будущим LNG-терминалом.

Раздали пресс-релизы, где сказано, что в программе мероприятия запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Госагентством по инвестициям и испанской компанией. Но теперь фигурирует уже не Enagas, а Gas Natural. Но, самое главное, - каково же было мое удивление, когда за стол подписания сел все тот же знакомый по Одессе испанец, которого теперь представили как Джорди Гарсия Табернеро.

Первая мысль — я сошел с ума. Как один и тот же человек может быть одновременно и Джорди Бонвехи, и Джорди Табернеро? При этом представляя две разные компании!

Ответ не заставил себя долго ждать. К вечеру понедельника агентство Reuters публикует опровержение – о том, что две испанские нефтегазовые компании – Gas Natural и Enagas не планируют инвестировать в украинский терминал. Более того, Gas Natural не подписывала каких-либо соглашений по инвестированию в проект LNG и пока не рассматривает такую возможность в будущем. На следующий день ситуация достигла своего апогея — те же испанские компании не знают человека, который от их имени подписал соглашение с Украиной об управлении консорциумом по строительству LNG-Терминала.

Казалось бы, после такого международного конфуза кто-то должен пойти в отставку.

Но нет. Нет предела абсурду. В среду Каськив заявил, что причиной обнародованной информации, о том, что испанская компания Gas Natural опровергает свое участие в проекте LNG-терминал, есть технические неувязки.

«Но если Gas Natural Fenosa действительно приняла решение не принимать участие в проекте, то мы с уважением отнесемся к нему, поскольку понимаем, что оно могло быть принято в условиях понятного давления», - как ни в чем не бывает заявил глава Госагенства.

Впрочем, что нам скандал с LNG-терминалом? Мы уже катаемся в аэропорт «Борисполь» по железной дороге, покупаем квартиры в «президентских кварталах», пьем чистую воду и подключили школы к «Открытому миру».

Нацпроектов очень много. Подумаешь, одним больше, одним меньше. Жаль, если таинственный испанский гость, сыгравший ключевую роль в Pr-акции украинского правительства по началу строительства терминала, в результате станет причиной провала и этого проекта. Тогда уж точно об энергетической независимости страны останется лишь мечтать.

Артем Белоусов