В Женеве продали уникальный бриллиант (фото)

Итоговая стоимость лота превысила стартовую цену на 6,5 млн долл., передает Associated Press.

19 лет назад ювелирный дом Black, Starr & Frost приобрел драгоценный камень за 6,5 млн долл.

На бриллиант претендовали два покупателя. Имя нового обладателя не разглашается. Известно лишь, что он преподнес бриллиант в подарок музею.

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Алмаз чистой воды весом в 76,02 карата был добыт на шахте Голконда в Индии. Затем ювелиры придали камню прямоугольную огранку, и он был преподнесен в дар Иосифу Августу, эрцгерцогу Австрийскому. В начале 1930-х гг. Иосиф Август передал алмаз своему сыну Иосифу Францу, который вскоре заложил драгоценность в General Credit Bank.

Камень представляли публике последний раз в 2002 году: актриса Лора Хэрринг появилась с ним на оскаровской церемонии, а певица Селин Дион — на одном из концертов, сообщает РосБизнесКонсалтинг.