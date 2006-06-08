Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Амстердаме посетил выставку украинского искусства в музее «Ньюве Керк».

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в музее его встретила Принцесса Нидерландов МАРГРЕТ.

Обращаясь к гостям выставки, В.ЮЩЕНКО отметил, что искусство традиционно является одной из лучших визиток Украины. «Символично, что в Голландии, которая известна школой фламандской живописи, выставлены лучшие образцы украинской живописи», – сказал он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, представленная экспозиция – еще одно свидетельство многогранности украинско-нидерландских отношений, которые он оценивает как образцовые.

Президент пообщался с организаторами и посетителями выставки. Директор Национального фонда «Ньюве Керк» Эрнст ВЕЙН рассказал В.ЮЩЕНКО об истории музея. Глава Украинского государства также сделал запись в Книге Почетных гостей.

*** Первая выставка украинского искусства «Киев» в Амстердаме проводится с 25 мая по 9 июля. Среди 52-х произведений Национального художественного музея Украины – масляная живопись и акварели. Все представленные работы являются первоклассными образцами украинского изобразительного искусства периода ХІХ – начала ХХ ст., большинство из них (38 произведений) принадлежит к постоянной экспозиции музея. Выставка представляет не только достижения национального искусства, но и культуру, природу, быт Украины периода расцвета ее классической живописи и классической литературы.

Музей «Ньюве Керк» в Амстердаме, созданный в 1979 году, известен многочисленными выставками, которые проводятся на протяжении года и привлекают внимание сотен тысяч туристов. Сейчас «Ньюве Керк» – самый престижный выставочный комплекс Нидерландов международного значения. Здесь также происходят церемонии коронации монархов Нидерландов.