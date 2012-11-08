В ночном клубе в Москве взорвалась граната

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"По предварительным данным, в результате взрыва ручной гранаты ранены четверо, они направлены в больницы города", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.