В ночном клубе в Москве взорвалась граната

00:36, 08 ноября 2012
Разное
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Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в ночь на четверг при взрыве гранаты в ночном клубе на севере Москвы.

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"По предварительным данным, в результате взрыва ручной гранаты ранены четверо, они направлены в больницы города", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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