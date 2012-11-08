В ночном клубе в Москве взорвалась граната
00:36, 08 ноября 2012Разное
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Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в ночь на четверг при взрыве гранаты в ночном клубе на севере Москвы.
Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
"По предварительным данным, в результате взрыва ручной гранаты ранены четверо, они направлены в больницы города", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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