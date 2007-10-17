Авария на железной дороге: один из пострадавших умер в больнице

Рабочий, который был травмирован сегодня во время столкновения подкрановой платформы с рабочим поездом неподалеку от станции Языковое Барвинкивского района, умер в больнице.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, сразу после аварии, которая произошла 16 октября в 7.40, четверо рабочих, которые были травмированы, были доставлены в Славянскую линейную больницу. Одному из них, 1956-го года рождения, врачам не удалось спасти жизнь – в середине дня от полученных тяжелых травм он умер в больнице.

В результате столкновения кран и платформа сошли с рельс и перевернулись, в результате чего повреждено 25 метров железнодорожного пути. Движение пассажирских поездов было организовано по объездному пути. По состоянию на 18.15 восстановительные работы были завершены, сообщили в Управлении.