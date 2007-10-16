На месте взрыва газа в Днепропетровске нашли тело 17-го погибшего

Сегодня днем спасатели Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций извлекли из-под завалов разрушенного жилого дома тело 17-го погибшего во время взрыва газа в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

По его словам, это молодой мужчина, который на момент взрыва находился в гостях у жильцов разрушенного дома.

Н.ШУФРИЧ также сообщил, что сейчас спасательные работы проводятся с максимальной осторожностью, в то же время эксперты принимают технические решения с целью ускорения разбора завалов. Министр отметил, что работы будут продолжаться ночью.

По словам Н.ШУФРИЧА, сегодня он посетил пострадавших от взрыва, которые находятся в больнице. Министр сказал, что из больницы выписали пострадавшую женщину с ребенком.

Н.ШУФРИЧ также сообщил, что сегодня вместе с руководством Днепропетровска осмотрел земельный участок на берегу Днепра на жилом массиве Победа, который, возможно, будет выделен под строительство отдельного дома для пострадавших.

Как сообщал УНИАН, утром 13 октября в Днепропетровске в микрорайоне Победа произошел взрыв бытового газа. По данным на сегодняшнее утро насчитывалось 16 жертв взрыва, в том числе 5 детей, в медицинские заведения города госпитализированы 17 человек (из них трое детей).

По уточненным данным, в результате взрыва всего было повреждено 10 домов. Затем ударной волной было повреждено еще 7 частных одноэтажных и 2 многоэтажных дома.

По предварительным данным, причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети.

Сегодня в Украине объявлен День траура по погибшим от взрыва газа.