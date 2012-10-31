На заснеженной дороге Овруч-Коростень перевернулась маршрутка с пассажирами

Как сообщила корреспонденту УНИАН очевидица трагедии Елена Кузнецова, авария произошла на дороге под Овручем.

Водитель маршрутки рейсом "Бердичев-Овруч" не справился с управлением на повороте, из-за чего микроавтобус опрокинулся.

В маршрутке находилось 12 пассажиров, две женщины получили легкие телесные повреждения, медики оказали им помощь.

Эту информацию УНИАН также подтвердили в областной ГАИ.

Правоохранители не исключают, что ДТП произошло из-за погодных условий, а также несоблюдения скоростного режима участником дорожного движения. Снег выпал внезапно на дорогах в Овручском районе Житомирской области, и владельцы многих транспортных средств еще не успели поменять летнюю резину.

В настоящее время по этому факту милиция проводит проверку.