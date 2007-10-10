На Подоле под землю провалился грузовик ЗИЛ (фоторепортаж)

Сегодня в Киеве на улице Ярославской под асфальт провалился грузовик ЗИЛ.

Со слов очевидцев, не доезжая до пересечения с ул. Почайнинской грузовик "ушел под землю", а точнее провалилась под асфальт задняя колесная пара машины. Судя по всему, здесь просто вымыло участок проезжей части.

Левая подвеска ЗИЛа полностью сложилась. Кроме того, у автомобиля разорвало кардан. Машина была груженая, поэтому вытянуть ее из этой "ловушки" оказалось нелегко.

На месте происшествия водителя не оказалось. По словам тех же очевидцев, после случившегося он вышел из машины и куда-то ушел.

Инцидент привел к тому, что проезд по ул. Ярославской долгое время был полностью блокирован, поскольку машина "нырнула" аккурат посередине дороги.

По материалам ИА Друга Смуга