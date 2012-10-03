При падении погиб пилот самодельного мотодельтаплана

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Выездом на место происшествия установлено, что в понедельник 31-летний житель Знаменки, не имея свидетельства пилота, осуществлял несанкционированный полет на самодельном мотодельтаплане, однако не справился с управлением и упал в лесополосу. В результате столкновения с землей мотодельтаплан загорелся.

В настоящее время установлено, что летательное устройство не было зарегистрировано в установленном законом порядке, удостоверение о пригодности к полетам на этот мотодельтаплан также не выдавалось.

По данному факту Александровским РО УМВД Украины в области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Кировоградской области, мотодельтаплан опрыскивал поля подсолнечника, принадлежащие СООО «Ясиновское».