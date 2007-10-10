Слониха убила сотрудницу зоопарка

Слониха убила сотрудницу Московского зоопарка. ЧП произошло при погрузке животного, сообщила РИА Новостисотрудница пресс-службы зоосада.

"Сегодня утром при погрузке слонихи в специальную машину для отправки ее из нашего зоопарка в Испанию, по неосторожности погибла сотрудница зоопарка, которая много лет работала с этими животными", - рассказали в пресс-службе.

По словам собеседницы агентства, слониха наступила на женщину, которая от полученных травм скончалась.

Погибшая - сорокалетняя Ольга Гореловская - работала в зоопарке много лет.