Слониха убила сотрудницу зоопарка
12:45, 10 октября 2007Разное
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Животное наступило на женщину
Слониха убила сотрудницу Московского зоопарка. ЧП произошло при погрузке животного, сообщила РИА Новостисотрудница пресс-службы зоосада.
"Сегодня утром при погрузке слонихи в специальную машину для отправки ее из нашего зоопарка в Испанию, по неосторожности погибла сотрудница зоопарка, которая много лет работала с этими животными", - рассказали в пресс-службе.
По словам собеседницы агентства, слониха наступила на женщину, которая от полученных травм скончалась.
Погибшая - сорокалетняя Ольга Гореловская - работала в зоопарке много лет.
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