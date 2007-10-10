В Крыму в частном доме взорвался газ: пострадали две девушки

Две девушке (17-ти и 18-ти лет) доставлены с ожогами в больницу после взрыва природного газа в частном доме в села Береговое близ Феодосии (Крым).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, взрыв произошел, когда девушки пытались разжечь плиту на кухне. По информации феодосийских спасателей, взорвалась газовоздушная смесь, образовавшаяся в кухне из-за утечки природного газа. «Гибкий шланг, который подводил газ непосредственно к газовой плите, был неплотно притянут, и поэтому, как говорят, «сифонил», то есть понемногу пропускал газ. Почему девушки не почувствовали запах газа, пока неизвестно», - отметили в МЧС.

Ударной волной на кухне выбило двери, при этом само строение не повреждено. Обе пострадавшие с ожогами I-II степени доставлены в хирургическое отделение детской больницы Феодосии. У одной из девушек обожжено около 50% тела, у второй – около 20%. “Состояние пострадавших врачи на сегодняшний день классифицируют как “стабильное тяжелое”, - говорят спасатели.