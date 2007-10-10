Авария на шахте в Луганской области: эвакуировали более 350 горняков

На шахте "Молодогвардейская" в Луганской области из-за аварии проведена эвакуация более 350 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 20.10 9 октября на шахте "Молодогвардейская" (ОАО "Краснодонуголь") в результате аварии электрооборудования были обесточен вентилятор главного проветривания ствола №2. В момент аварии в шахте находились 368 горняков рабочей смены. Все они были уведомлены об аварии, началась экстренная эвакуация всех работников на поверхность.

Прибывшие на шахту горноспасатели оказали помощь в выводе людей на поверхность. В 21.55 все люди из шахты были выведены. В 22.40 вентилятор главного проветривания ствола №2 был включен в работу.

Горноспасатели обследовали шахтные выработки. Превышение концентрации метана выявлено не было. При эвакуации никто не пострадал.