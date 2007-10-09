Монтаж памятника Степану Бандере во Львове (5 фото)

Монтаж памятника Степану Бандере (скульптор – Николай Посикира, архитектор – Михаил Федик) на площади Кропивницкого во Львове, 9 октября 2007 г. Первая часть скульптурной композиции официально будет открыта 13 октября. А весь комплекс будет завершен к 1 января 2009 года, когда будет отмечаться 100-летие со дня рождения лидера ОУН.

Фото Андрея Чучи / УНИАН