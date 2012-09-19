Бомжи сдали тираж "свободовской" газеты на макулатуру

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, представители одной из партий хранили 40 пачек газеты не в самом партийном офисе, а в подъезде, где он расположен. Ночью 36-летний житель Теребовлянского района, который в Тернополе ведет бездомный образ жизни, увидел эти газеты и вместе со своим нигде не работающим знакомым стал перевозить пачки в пункт сбора макулатуры. Двое мужчин получили за сданную макулатуру 90 грн. Увидев, что двое неизвестных мужчин вывозят газеты, жительница подъезда предложила своему мужу тоже взять газет, чтобы позже сдать их на макулатуру. Поэтому ночью они часть тиража спрятали в своем подвале.

Все четверо подозреваемых задержаны на прошлой неделе. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная группой лиц).

Как сообщал УНИАН, пресс-служба областной организации ВО «Свобода» заявила, что из их партийного офиса в Тернополе в ночь с 8 на 9 сентября похитили несколько тысяч газет. Партийное печатное издание активисты партии должны были раздавать 9 сентября на всенародном вече с участием Олега Тягнибока и Арсения Яценюка.

Председатель областной организации ВО «Свобода» Алексей Кайда назвал пропажу тиража партийного издания провокацией властей.

При этом работники правоохранительных органов, которые сразу начали проверку по поводу хищения газет, отмечали, что факт проникновения в офис партии зафиксирован не был.