Какие деньги брать с собой в космос?

Ученые из британского Национального космического центра и университета английского города Лестер предлагают новую валюту, которая может пригодиться межпланетным путешественникам, сообщает РосБизнесКонсалтинг .

Деньги они решили назвать "квази-универсальная интергалактическая деноминация", сокращенно - куид. Это слово - quid - используется в английском языке в качестве разговорного эквивалента названию британской валюты - фунт стерлингов.

Межгалактическая валюта рассчитана на то, чтобы выдерживать нагрузки космических путешествий; у монет нет острых углов, а в их создании не используются вещества, которые могли бы нанести вред здоровью космических туристов. Создавали ее ученые по заказу британской компании Travelex, специализирующейся на обмене валют.

"Ни одна из существующих платежных систем, которыми мы пользуемся на Земле - наличные, кредитные или дебетовые карты - не может применяться в космосе, - говорит профессор Лестерского университета Джордж Фрэйзер. - Любые предметы с острыми краями, такие как монеты, могут представлять собой риск для астронавтов, а чипы и магнитные полосы, применяющиеся на банковских картах на Земле, могут быть повреждены космической радиацией".

Применение любых технологических решений, которые подразумевают обмен информацией с Землей, также может быть не слишком практичным, поскольку речь идет о громадных расстояниях, и, соответственно, на осуществление транзакций будет теряться драгоценное время.

Куиды изготавливаются из полимера, который землянам хорошо знаком благодаря его использованию в покрытии непригорающих сковород. У "монет" сглаженные края: даже выпав из рук космических странников и отправившись в собственное путешествие в невесомости, они не смогут ничего повредить.

Эксперты Национального космического центра полагают, что регулярные путешествия в космос в ближайшие пять лет станут распространенной практикой, а к 2050 г., вероятно, на Луне уже появятся первые туристические центры.

"Компания Bigelow Aerospace в Соединенных Штатах уже разрабатывает надувной космический отель, а фирма Virgin Galactic работает над созданием корабля SpaceShipTwo, так что вскоре космос станет более доступным, чем раньше, - поясняет профессор Фрэйзер в интервью Би-би-си. - Со временем нам придется вводить универсальную валюту, если мы собираемся развивать коммерцию в космосе. Так что это интересная инициатива".

Что касается руководства Travelex, то оно уверено: "Это лишь вопрос времени, но люди начнут заходить в наши обменные пункты и спрашивать, есть ли у нас куиды, которые они могли бы потратить в ходе двухнедельного пребывания в космическом отеле".

На сегодня компания курс куида в этой кампании равен 6,25 фунта стерлингов, или 12,5 доллара.