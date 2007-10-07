Разработан свод правил для космонавтов-мусульман

Власти Малайзии разработали первый в мире подробный свод правил для мусульман, желающих отправиться в космос в качестве космонавтов или туристов, сообщает Reuters.

Появление своеобразного кодекса поведения мусульман в космосе связано с предстоящим полетом на Международную космическую станцию первого малайзийского космонавта шейха Музафара. На следующей неделе он отправится в космос в составе очередной научной экспедиции на борту пилотируемого корабля "Союз ТМА-11". Старт с космодрома Байконур запланирован на 10 октября.

В брошюре под названием "Руководство по соблюдению мусульманских обрядов на Международной космической станции" подробно объясняется, как, находясь на земной орбите, исполнять религиозные ритуалы, в частности обряд омовения, определять месторасположение Мекки, время молитвы, а также как соблюдать пост в течение священного для мусульман месяца Рамадан.

"Мы решили разработать эту инструкцию, поскольку хотели, чтобы наш астронавт полностью сосредоточился на своей миссии и не волновался о том, как ему выполнять свои религиозные обязательства в космосе", - заявил малазийский министр по религиозным делам Абдулла Мат Зин.

Правила, изложенные на 18 страницах, будут переведены на английский, русский, арабский, а в будущем, возможно, и на другие иностранные языки, сказал министр.

Саудовский принц Султан бен Салман - первый мусульманин, полетевший в космос (1985 г., шаттл Discovery), - признался, что хотя ему удавалось молиться и соблюдать пост, найти направление Мекки и полностью опуститься на колени оказалось невыполнимой задачей.

Первый малазийский космонавт по специальности хирург-ортопед, до недавнего времени он преподавал в университете Куала-Лумпур. 34-летний шейх Музафар сказал, что постарается, насколько это будет возможно, соблюдать пост по время Рамадана. Лунный месяц, когда мусульманам запрещено употреблять пищу с рассвета и до темноты, заканчивается 13 октября.

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