Работники ЦИК прячут протоколы (фото)

13:03, 07 октября 2007
Разное
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Объявлен перерыв до 9.30 8 октября

Центральная избирательная комиссия обработала 221 протокол окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями, часть из них возвращена на доработку. В частности, на заседании  в субботу было обработано 16 протоколов окружкомов, из них 5 уточненных - 3 протокола ЦИК вернула на доработку.

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 9:30 8 октября.

Официальные результаты будут определяться на основе протоколов в определенные законом сроки – до 15 октября, отметил председатель Центризбиркома Владимир Шаповал.

Результаты выборов на экране в ЦИК

Работники ЦИК везут в архив обработанные протоколы

Председатель ЦИК Владимир Шаповал выступает на брифинге

Работники ЦИК везут в архив обработанные протоколы из зарубежных округов

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН

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