Работники ЦИК прячут протоколы (фото)
13:03, 07 октября 2007Разное
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Объявлен перерыв до 9.30 8 октября
Центральная избирательная комиссия обработала 221 протокол окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями, часть из них возвращена на доработку. В частности, на заседании в субботу было обработано 16 протоколов окружкомов, из них 5 уточненных - 3 протокола ЦИК вернула на доработку.
В заседании ЦИК объявлен перерыв до 9:30 8 октября.
Официальные результаты будут определяться на основе протоколов в определенные законом сроки – до 15 октября, отметил председатель Центризбиркома Владимир Шаповал.
|Результаты выборов на экране в ЦИК
|Работники ЦИК везут в архив обработанные протоколы
|Председатель ЦИК Владимир Шаповал выступает на брифинге
|Работники ЦИК везут в архив обработанные протоколы из зарубежных округов
Фото Сергея Светлицкого / УНИАН
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