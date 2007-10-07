Работники ЦИК прячут протоколы (фото)

Центральная избирательная комиссия обработала 221 протокол окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями, часть из них возвращена на доработку. В частности, на заседании в субботу было обработано 16 протоколов окружкомов, из них 5 уточненных - 3 протокола ЦИК вернула на доработку.

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 9:30 8 октября.

Официальные результаты будут определяться на основе протоколов в определенные законом сроки – до 15 октября, отметил председатель Центризбиркома Владимир Шаповал.

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН