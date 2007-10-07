Алла Пугачева грубо отказалась приехать на якобы день рождения Путина

Газета “Комсомольская правда” попросила пародиста Евгения Чанчикова голосом Путина по телефону пригласить нескольких известных людей на празднование юбилея.

Когда шутники набрали номер Березовского и попросили его "поприсутствовать" на дне рождения, тот ответил: "Понятно. Хорошая шутка". Пародист затем сообщил Березовскому, что приглашает его "от чистого сердца", и поинтересовался, как его здоровье. "Последний вопрос, который от вас ожидаю", - ответил предприниматель. В заключение он посоветовал журналистам воспроизвести разговор "без передергиваний", чтобы они поняли, что разыграть его не удалось.

Ирина Хакамада тоже быстро поняла, что "приглашение президента" - это розыгрыш, и, прежде чем положить трубку, отметила: "Хорошо, ребята, прикалываетесь!".

Алла Пугачева отреагировала на "приглашение" довольно грубо, пишет газета.

Как утверждает КП, пародист все же сумел разыграть Бориса Немцова и Алексея Митрофанова.

Напомним, 7 октября Путину исполняется 55 лет. Ранее президент сообщил журналистам, что обычно не устраивает официальных приемов, но теперь, поскольку его президентский срок подходит к концу, он намерен отметить день рождения в Кремле в компании постоянных членов Совета безопасности и руководства Вооруженных сил.

Лента.ру, фото с сайта Киномодель