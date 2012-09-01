ДТП в Киеве: Феррари стоимостью полмиллиона долларов разорвало пополам

"Феррари" врезалась в столб, когда на огромной скорости мчалась от станции метро "Нивки" в сторону центра. Автомобиль превратился в груду металла.

Как сообщает "Комсомольская правда в Украине", вскоре на место ДТП приехали два "Мерседеса" - так называемые "кубики". Из них вышли крепкие ребята, которые помогли водителю "Феррари" и его спутнице выбраться из-под обломков автомобиля. Затем сняли с разбитой иномарки номера и уехали.

В ГАИ подтвердили факт аварии, но заверили, что не установили, кому принадлежит эксклюзивный автомобиль.

- Нас на это ДТП никто не вызывал, - сообщили изданию в Госавтоинспекции. - Пострадавших нет, поэтому узнать, кому принадлежит машина, на которой даже нет номеров, мы не можем.