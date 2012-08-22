В результате ДТП водитель и два пассажира Ford скончались по дороге в больницу
03:24, 22 августа 2012Разное
2373
В Одесской области 21 августа, на 232 километре автодороги Кировоград – Платоново в результате ДТП погибли водитель автомобиля Ford Focus и два пассажира.
Об этом сообщили УНИАН в Секторе профилактической работы управления ГАИ в Одесской области.
Как уточнила руководитель Сектора Лилия Черная, «инспекторами Красноокнянского райотдела ГАИ установлено, что 45-летний водитель Ford Focus не справился с управлением: зацепил при движении другой автомобиль, а потом легковушка наехала на дерево».
Прибывшая на место ДТП бригада медиков не смогла спасти участников ДТП: водитель и два пассажира иномарки скончались от полученных травм по дороге в Красноокнянскую районную больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter