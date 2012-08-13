В Киеве задержали банду, которая угнала 8 легковых автомобилей

Столичная милиция задержала членов преступной группы, угнавших 8 легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, с начала года в милицию периодически поступали сообщения об угоне «Шевроле Авео» и «Шкода Октавия». Оперативники пришли к выводу, что в городе появилась группа, которая специализировалась на угоне именно этих марок. Все преступления были совершены ночью на территории Соломенского и Святошинского районов возле жилых домов, где владельцы оставляли свои автомобили.

По результатам комплекса оперативных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска столичной милиции задержали преступников: 41-летнего киевлянина и двух жителей города Могилев-Подольский Винницкой области в возрасте 35 и 19 лет, которые были ранее судимые за угон автомобилей.

Угнанные машины они прятали в арендованных гаражах на малолюдной территории между Соломенским и Святошинским районами. Одни автомобили они разбирали на запчасти и продавали, на других перебивали кузовные номера и продавали. Оперативники установили местонахождение пяти автомобилей. Три воры успели продать запчастями.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о незаконном завладении автотранспортом. Подозреваемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений. Всем трем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.