Мальчик поджег автомобиль отца и сам в нем сгорел

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС Украины в Винницкой области.

Выяснилось, что отец разрешил ребенку поиграть в автомобиле, который они приобрели несколько дней назад. Отец посадил мальчика в авто, а сам отлучился. Спустя некоторое время мужчина услышал крики со двора. Прибежав, он увидел, что горит салон автомобиля, в котором находится его сын. Мужчина и женщина кирпичом выбили стекло в легковом автомобиле, достали ребенка и отвезли в реанимационное отделение Томашпольской районной больницы.

Во время пожара ребенок получил 90-95% ожогов всего тела. Из-за травм, несовместимых с жизнью, мальчик скончался в больнице не приходя в сознание.

На месте трагедии во время осмотра обгоревшего салона автомобиля правоохранители со спасателями нашли спички.

По предварительной информации, причиной пожара стали детские шалости с огнем.