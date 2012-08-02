Журналисту "Дорожного контроля" разбили камеру

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харькова.

По данным прокуратуры, Р.Погонцев обратился к правоохранителям с заявлением о том, что на месте ДТП по улице Ахсарова, куда он приехал ночью с 1 на 2 августа, неизвестные мужчины спортивного телосложения угрожали ему, использовали нецензурную брань, выбили из рук и разбили камеру .

«Прокуратура Дзержинского района Харькова по заявлению журналиста о препятствовании его законной профессиональной деятельности проводит проверку», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харькова.

Справка УНИАН. 2 августа около 1:30 по улице Ахсарова столкнулись две иномарки. Водитель и пассажирка одного из них травмированы, водитель другой - скрылся с места ДТП. Расследование инцидента проводит Харьковское областное управление внутренних дел.