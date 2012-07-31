Мост Метро в Киеве ждет капитальный ремонт

Мост Метро через Русановский пролив Днепра ожидает капитальная реконструкция автопроездов – это предусмотрено соответствующим распоряжением КГГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, согласно документу, заказчиком работ должна выступить коммунальная корпорация «Киевавтодор». Ей поручено до конца года разработать проектно-сметную документацию и определить исполнителя работ с тем, чтобы уже в следующем году непосредственно начать саму реконструкцию.

Распоряжением также предусмотрено частичное ограничение движения автотранспорта на время реконструкции моста. Строительная техника будет работать круглосуточно и занимать половину проезжей части, вторая половина дорожного полотна останется открытой для проезда.

Финансировать работы будет Главное управление транспорта и связи КГГА как главный распорядитель средств городского бюджета. Стоимость работ станет известна после разработки и экспертизы проектно-сметной документации. Необходимую сумму планируют заложить в расходы бюджета – 2013. Вероятно, работы начнутся уже весной следующего года.