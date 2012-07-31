Автострахованию предстоят перемены

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, парламент принял этот закон 5 июля.

Данным законом вносятся изменения к Закону "О страховании", которыми предусмотрено, что для договоров международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств Кабинет министров устанавливает максимальные размеры страховых платежей, в пределах которых Моторное (транспортное) страховое бюро Украины устанавливает обязательные для своих полных членов единые размеры страховых платежей по таким договорам.

Страховщики, которым разрешено заниматься обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, обязаны быть членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, являющегося юридическим лицом, которое содержится за счет средств страховщиков.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, которые осуществляют обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Участие страховщиков в МТСБУ является условием осуществления деятельности об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Также вносятся изменения в Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", которыми предусмотрено, что субъектами обязательного страхования гражданско-правовой ответственности являются страхователи и другие лица, ответственность которых застрахована, страховщики, МТСБУ, потерпевшие.

В законе предусмотрена процедура определения размера страхового платежа. Для договоров международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств Кабинет министров устанавливает максимальные размеры страховых платежей, в пределах которых МТСБУ устанавливает обязательные для своих полных членов единые размеры страховых платежей по таким договорам.

Размер страховой суммы за вред, причиненный имуществу потерпевших, составляет 50 тыс. гривен на одного потерпевшего.

В случае, если общий размер вреда по одному страховому случаю превышает пятикратную страховую сумму, возмещение каждому потерпевшему пропорционально уменьшается.

Размер страховой суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, составляет 100 тыс. гривен на одного потерпевшего.

МТСБУ может устанавливать единые условия перестрахования договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, которые являются обязательными для членов МТСБУ.