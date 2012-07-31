Дзюдоист сломал олимпийскую медаль, когда мылся в душе

Об этом сообщает GloboEsporte.com. Сам Фелипе Китадаи рассказал журналистам, что инцидент с медалью произошел утром в воскресенье, 29 июля, когда он отправился со своей наградой в душ.

По словам Китадаи, он решил не расставаться с завоеванной им медалью и везде носил ее с собой. Когда дзюдоист пошел с наградой в душ, он взял ее в зубы, чтобы постараться не намочить ее, но не удержал и уронил. Награда помялась, а ее верхняя часть - обод, через который продевается ленточка, - сломалась, и теперь олимпиец не может носить медаль на шее.

Китадаи обратился в Олимпийский комитет Бразилии и попросил сообщить о случившемся в Международный олимпийский комитет (МОК). Спортсмен выразил надежду, что ему заменят поврежденную медаль, хотя МОК и не обязан заниматься разрешением подобных ситуаций.