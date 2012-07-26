Мужчина выпрыгнул с 7-го этажа после развода с женой
03:37, 26 июля 2012Разное
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В Луганске 29-летний мужчина вечером 24 июля выпрыгнул с 7-го этажа и разбился.
Как сообщили УНИАН соседи погибшего, молодой человек недавно развелся с женой и переехал к своим родителям.
По словам соседей, он приехал к 4-летнему сыну, а тот якобы ему сказал: «Папа, ты нам не нужен, не приезжай сюда».
Вечером он пришел домой, «а через несколько минут родители выбежали и говорят: «Всё, выпрыгнул», - рассказали соседи.
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