Мужчина выпрыгнул с 7-го этажа после развода с женой

Как сообщили УНИАН соседи погибшего, молодой человек недавно развелся с женой и переехал к своим родителям.

По словам соседей, он приехал к 4-летнему сыну, а тот якобы ему сказал: «Папа, ты нам не нужен, не приезжай сюда».

Вечером он пришел домой, «а через несколько минут родители выбежали и говорят: «Всё, выпрыгнул», - рассказали соседи.