В столкновении двух Mitsubishi пострадали четверо детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, 25 июля в 4.00 утра на 44-ом км автодороги Ульяновка-Николаев произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer во время выполнения обгона совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Grandis, который двигался в попутном направлении. После этого автомобили съехали в правый по ходу движения кювет, где автомобиль Mitsubishi Lancer совершил наезд на дерево.

В результате ДТП пассажир автомобиля Mitsubishi Grandis погиб на месте происшествия, а водитель и еще четверо пассажиров этого автомобиля, а также водитель и двое пассажиров автомобиля Mitsubishi Lancer были травмированы. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения г. Первомайск. Среди травмированных пассажиров - четверо детей: 6-ти, 7-ми, 16-ти летнего возраста и 6-месячный младенец.

Как сообщал УНИАН, ранее управление МВД в Николаевской области сообщало, что в ДТП 1 человек погиб и 6 травмированы.

По этому факту отделом расследования ДТП следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».