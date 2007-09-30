Около трех тысяч заключенных проголосуют за НУ-НС
Так считают в полтавском штабе Соцпартии
Полтавский избирательный штаб СПУ заявляет о вынужденном голосовании заключенных за блок "Наша Украина - Народная самооборона".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава избирательного штаба СПУ в Полтавской области Степан БУЛЬБА.
По его словам, Департамент по вопросам исполнения наказаний в Полтавской области получил распоряжение об организации голосования заключенных за блок НУ-НС.
«И это происходит по всей Украине, около трех тыс. заключенных проголосуют на спецучастках за «Нашу Украину», - заявил С.БУЛЬБА.
С.БУЛЬБА считает, что на выборах задействован админресурс и имеют место нарушения избирательного процесса.
«Для проведения честных выборов в Украине нужна четкая работа правоохранительных органов и контроль общественности», - сказал С.БУЛЬБА.