Курьёзы и конфликты на избирательных участках

В Феодосии избиратель в порыве гнева порвал три бюллетеня. Как рассказал по телефону корреспонденту УНИАН начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым Александр ДОМБРОВСКИЙ, мужчина (1950 года рождения) пришел голосовать на избирательный участок вместе с женой и взрослой дочерью. После того, как члены семьи проголосовали, глава семьи сам намеревался бросить в урну все три сложенных бюллетеня. Однако наблюдатели сделали ему замечание, возникла перепалка. В итоге разозлившийся избиратель порвал три бюллетеня. Этот случай зафиксирован в журнале регистраций, отметил начальник ЦОС.

В Алуште нетрезвый молодой избиратель повредил урну для голосования. «Молодой человек, 1980 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подходя к урне, случайно или неслучайно повредил стекло. Целостность урны оказалась нарушенной», - сообщил А.ДОМБРОВСКИЙ. По его словам, на место события выехала оперативная группа. Возможно, действия избирателя будут квалифицированы как мелкое хулиганство, либо его действия будут рассмотрены лишь как нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии.

В Кременчуге неизвестная женщина выхватила у члена избирательной комиссии шесть бюллетеней и бросила их в урну для голосования. В них она не поставила никаких отметок. Женщину пока не задержали, но уже установлена личность. В милиции УНИАН сообщили, что поисками женщины занимается спецгруппа во главе с начальником штаба Кременчугского городского управления милиции Владимиром ПЕЧЕРИЦЕЙ.

В Харькове около восьми утра двое молодых людей пытались вынести два чистых бюллетеня с 63-го участка Октябрьского района. Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, правонарушителей, которые, выйдя из кабинок для голосования, не вбросили бюллетени в урну, своевременно остановили наблюдатели. Поскольку такие действия могли быть началом схемы фальсификации, составлен акт о нарушении избирательного законодательства.