Тимошенко с мужем проголосовали в Днепропетровске
13:39, 30 сентября 2007Разное
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Завершение кризиса или новый его круг?
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что после завершения досрочных парламентских выборов в Украине не будет никаких противостояний. Об этом лидер БЮТ заявила сегодня журналистам в Днепропетровске, где вместе со своим мужем Александром проголосовала в Октябрьском районе на избирательном участке № 2 избирательного округа № 28.
Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что “досрочные выборы будут завершением кризиса, а не его новым кругом».
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