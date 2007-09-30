Тимошенко с мужем проголосовали в Днепропетровске

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что после завершения досрочных парламентских выборов в Украине не будет никаких противостояний. Об этом лидер БЮТ заявила сегодня журналистам в Днепропетровске, где вместе со своим мужем Александром проголосовала в Октябрьском районе на избирательном участке № 2 избирательного округа № 28.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что “досрочные выборы будут завершением кризиса, а не его новым кругом».