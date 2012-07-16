Ума Турман родила третьего ребенка

23:17, 16 июля 2012
Разное
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Американская актриса, 42-летняя Ума Турман родила в воскресенье третьего ребенка - девочку, имя новорожденной пока не называется.

Многие помнят Уму Турман такой

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя актрисы.

Отцом новорожденной называют швейцарского финансиста Эрпада Бюссона.

У Турман до этого было двое детей - 13-летняя дочь Майя Рэй и 10-летней сын Левон Роэн, рожденные от шестилетнего брака с актером Итаном Хоуком.

 

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