Ума Турман родила третьего ребенка
23:17, 16 июля 2012Разное
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Американская актриса, 42-летняя Ума Турман родила в воскресенье третьего ребенка - девочку, имя новорожденной пока не называется.
Многие помнят Уму Турман такой
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя актрисы.
Отцом новорожденной называют швейцарского финансиста Эрпада Бюссона.
У Турман до этого было двое детей - 13-летняя дочь Майя Рэй и 10-летней сын Левон Роэн, рожденные от шестилетнего брака с актером Итаном Хоуком.
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