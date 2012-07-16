Ума Турман родила третьего ребенка

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя актрисы.

Отцом новорожденной называют швейцарского финансиста Эрпада Бюссона.

У Турман до этого было двое детей - 13-летняя дочь Майя Рэй и 10-летней сын Левон Роэн, рожденные от шестилетнего брака с актером Итаном Хоуком.