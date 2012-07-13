87-летний житель Донецка заподозрил жену в измене

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, мужчина 1925 года рождения, находясь в Ленинском районном суде и доказывая свою невиновность в совершении административного правонарушения, угрожал работницам суда игрушечным пистолетом, выдавая его за настоящее оружие.

Так, правоохранителями было установлено, что 87-летний житель Донецка, заподозрив свою жену в измене, начал предъявлять ей претензии и угрожать, после чего последняя и вынуждена была обратиться за помощью в милицию.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 173-2 КУоАП (совершение насилия в семье).

Вызванный повесткой в Ленинский райсуд для рассмотрения дела об административном правонарушении пожилой человек начал предъявлять претензии работникам суда по этому поводу и угрожать присутствующим пистолетом, который, как позже выяснилось, оказался пистолетом-зажигалкой. После этого ревнивый правонарушитель сбежал в неизвестном направлении, рассказал о резонансном событии прокурор Ленинского района Анатолий Марахин.

После пережитого стресса работники суда вынуждены были обратиться в правоохранительные органы.

Сейчас по данному факту прокуратура проводит проверку в порядке ст. 97 УПК Украины.