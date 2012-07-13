Путин и Янукович: встретились, чтобы всем было о чем поговорить

Встреча в Ялте президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина, на которую делались большие ставки в плане прорыва в основном в «газовых» отношениях, вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Все озвученные к рассмотрению достаточно важные темы «зависли». Подписанные документы по завершению заседания межгосударственной комиссии, которая села за стол переговоров с двухлетним перерывом, можно отнести в разряд протокольных – «галочка» в списке мер по «укреплению сотрудничества», или, как сейчас принято говорить – проведена «конструктивная работа». Среди них главным было соглашение о параллельной работе энергосистем двух стран, а далее следуют договора и меморандумы об аттестации ученых и педагогов, сотрудничестве в Арктике и сфере авиационного поиска и спасения, в борьбе с терроризмом и пр.

Впрочем, зная определенные приметы, можно было сразу догадаться, что очередной раунд обсуждения архиважных вопросов будет сведен к результативному нулю. Как показывает практика, если переговоры основных фигурантов действа длятся минимально мало, то и ожидать разрешения проблем не стоит. Это в очередной раз подтвердил всего лишь получасовой тет-а-тет президентов в кабинете Рузвельта Ливадийского дворца.

И еще несколько моментов навели на мысль, что «дружба» двух братских народов – ни что иное, как фикция, а посему ждать добрых вестей от одного из «братьев» не приходится. Так, в очередной раз Путин не преминул продемонстрировать личное пренебрежение к Украине, причем, в данном случае, «личное» - переходит в разряд «государственное». Это и опоздание на пару часов на переговоры, и вообще начало рабочего визита в Украину с посещения лагеря байк-клуба «Ночные волки», и принципиальные заявления типа «я сказал».

Несмотря на то, что протокольное представление Януковича и Путина перед заседанием межгоскомисиси звучало как «их превосходительства», ничего важного из ожидаемого возведенные в этот ранг мужи не преподнесли. К примеру, результат переговоров по газу. «Есть замечательное, всеми любимое произведение: можно вечером стулья, а утром деньги? Можно. Можно утром стулья, а вечером деньги? Можно. Но деньги вперед», - в такой способ, используя принципы Ильфа и Петрова, пояснил ситуацию Путин. В целом, по его словам, «Газпрому» и «Нафтогазу» будет поручено рассмотреть «все возможные варианты совершенствования своих отношений».

То есть, никаких сдвигов. Чего, в принципе, и следовало ожидать. Кто же будет рубить сук, на котором сидит: договор – супервыгодный для России, что же касается Украины, то ей, как всегда, намекнули на несговорчивость, которая и мешает продвижению «газовых» отношений. Речь идет о Таможенном союзе и дальнейшей интеграции в евразийское пространство, на создании которого уже который год сконцентрирован президент РФ. Он в очередной раз подчеркнул, что Россия никого насильно не тянет в плане вступления, но отметил, что потом «будет сложно, если совсем невозможно, вносить в существующие документы какие-либо изменения из-за вступления в организацию новых членов». То есть, все понятно – если не сейчас, то потом будет поздно обсуждать условия…

Янукович поблагодарил за приглашение в Азию, но сказал при этом: «Каким будет будущее, посмотрим в ближайшее время». Другими словами, об интеграции вопрос остался открытым.

Даже о делимитации морской границы, несмотря на доводы различных источников о том, что на встрече президентов можно ожидать громкие заявления о межгосударственном «заборе», все свелось к «предварительным договоренностям». Таким образом, Черное и Азовское моря пока не поделили, а 20-летний спор по Керченскому проливу остался в силе. Хотя, российские СМИ пишут, что есть договоренность: остров Тузла якобы отойдет Украине, а Россия будет контролировать проход судов через Керченский пролив. Но это – только слухи.

Так зачем встречались президенты? Об этом можно только догадываться. Сделать наметки на будущее, так это – смешно. О каких наметках может идти речь, если цена вопроса добрых отношений – газ? Как заявил Янукович во время неформальной встречи с Клубом главных редакторов СМИ стран СНГ, Балтии и Грузии, которая состоялась в Юсуповском дворце в Крыму накануне, Украина не может согласиться с такой высокой ценой на газ и «мы обязаны найти решение. Думаю, мы это сделаем».

При этом, так же непонятно, чем готова рассчитаться наша страна за так необходимую ей скидку: вливанием в таможенную империю Путина, сдачей ГТС, карт-бланшем на открытую экспансию России на украинский рынок?.. Как не крути, а результат будет один. И он является логичным итогом бездарной политики украинских элит в течение последних 20 лет.

Хотя, может, все дело не в политике, таможнях и имперских амбициях. Может, Путина обидело, что Янукович до сих пор не выполнил свое старинное обещание прокатиться с Владимиром Владимировичем на байке?..

Нана Черная