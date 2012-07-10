Двое мужчин полностью сгорели в 31-й "Волге"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области, 8 июля в 19.26 поступило сообщение о пожаре в с. Гордыня Самборского района в автомобиле «ГАЗ 3110» („Волга”), столкнувшемся с деревом. Огнем полностью уничтожен автомобиль, в обгоревшем салоне были обнаружены двое погибших мужчин 1972 и 1975 гг. рождения.

Работниками скорой медицинской помощи с места происшествия госпитализирован 39-летний пассажир автомобиля.

Обстоятельства ДТП расследуются.