Двое мужчин полностью сгорели в 31-й "Волге"
02:28, 10 июля 2012Разное
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Во Львовской области вследствие ДТП, произошедшего в Самборском районе области, два человека погибли, 39-летний мужчина госпитализирован.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области, 8 июля в 19.26 поступило сообщение о пожаре в с. Гордыня Самборского района в автомобиле «ГАЗ 3110» („Волга”), столкнувшемся с деревом. Огнем полностью уничтожен автомобиль, в обгоревшем салоне были обнаружены двое погибших мужчин 1972 и 1975 гг. рождения.
Работниками скорой медицинской помощи с места происшествия госпитализирован 39-летний пассажир автомобиля.
Обстоятельства ДТП расследуются.
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