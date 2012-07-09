Почему социологические опросы Центра им.Разумкова всегда выгодны Николаю Мартыненко?

Тема достоверности социологических опросов возникает аккуратно под каждые выборы в Украине – президентские и парламентские. При этом те, кому дают процент поддержки ниже, обвиняют социологов в «продажности», а те традиционно «оправдываются». Сомнительным «рекордсменом» и здесь выступила Юлия Тимошенко. Вот пример с официального сайта БЮТ 15 июля 2008 года: «БЮТ у Тернополі – беззаперечний лідер з довіри громадян. Майже 46% тернополян віддали б свої голоси на виборах за БЮТ. Про це говорять нещодавні опитування «Соціоінформу». Реальные же цифры были таковы, что БЮТ официально отказался от выборов в Тернополе. В разные годы перед разными выборами появлялись опросы неких «Института исследований регионального развития Украины», «Фонда "Украина-2000", Киевской социологической академии, «Юкрейниан Социолоджи Онлайн групп», «Центра политического и социологического консалтинга», «Всеукраинского центра политических исследований». Названия всех этих «шарашкиных контор» по некоторым словам совпадали с реально существующими социологическими структурами, но после выборов о них никто ничего не слышал.

Чего не скажешь о Центре им. Разумкова. Последняя новость от этой организации – согласно результатам уличного и домашнего опросов общественного мнения, проведенных с 16 по 25 июня, «Батькивщина» опережает Партию регионов примерно на 4% (уличный опрос), а Партия регионов примерно на 2% - «Батькивщину» - по данным домашнего опроса. Социологи центра считают, что уличный опрос обеспечивает большее ощущение анонимности у респондента, то есть он в большей степени, чем во время опроса дома, уверен, что его личность не может быть установлена.

Да, этот феномен социологам известен, и его существование они подтверждают. Но далеко не каждый и опрашиваемый на улице стопроцентно уверен, что его спрашивают не для власти. Но прием разрыва домашнего и уличного опросов является и технологией обработки общественного мнения, которую Центр Разумкова уже применял в октябре 2004 года, когда его руководитель Анатолий Гриценко работал в штабе у Виктора Ющенко. Интересно, что перед президентскими выборами 2010 года Центр Разумкова такого опроса не проводил.

А еще была история Национального экзит-пола 2010 года, когда разрыв между Януковичем и Тимошенко составил чуть более 4%. Юлия Тимошенко, помнится, назвала все экзит-полы, кроме Национального, сфальсифицированными. Центр им.Разумкова был одним из организаторов этого экзит-пола.

Безусловно манипулятивными, выгодными нынешней оппозиции, являются результаты июльского опроса Центра им.Разумкова по законопроекту Кивалова-Колесниченко: в анкете не было даже позиции о том, что это - выполнение предвыборного обещания Партии регионов.

Председатель совета Центра им. Разумкова – Николай Мартыненко. Приходилось слышать, что он финансирует и Центр, и частично «Фронт змін», который «тушками» присоединился к «Батьківщине». Отсюда – «рабочая версия», что это Николай Мартыненко поставил подчиненным социологам задачу «вырвать» вперед свою политическую силу.

Но результаты опроса Центра им. Разумкова скорее работают против оппозиции. Ведь погрешность выборки обоих опросов (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%, а это означает, что разрыв между Партией регионов и «Батькивщиной» сейчас может быть и меньше 4%. Данные опроса Киевского международного института социологии 8-17 июня 2012 года зафиксировали разницу между ними всего в 2%.

Во-вторых, оппозиция уже «сожгла» большинство своих «аргументов», и ей остается только радикализировать лексику. А Партия регионов только приступает к активной пропагандистской кампании.

Ситуация изменится еще больше в связи с решением парламента установить веб-камеры на избирательных участках. Арсений Яценюк в связи с этим несколько истерично заявил, что веб-камеры якобы могут использовать для запугивания избирателей. Запугивать, конечно, никто не будет, но процедура голосования действительно становится менее анонимной. Кстати, Юрий Луценко 27 июня 2012-го высказал противоположную Яценюку точку зрения: «я ще раз закликаю до запровадження відеоконтролю кількості осіб, які особисто вкидають бюлетень до виборчої скриньки… Якщо запрацюють web-камери, то будь-який спостерігач (у тому числі міжнародний) зможе оцінити відповідність кількості зарахованих голосів кількості живих виборців і в Галичині, і на Донбасі».

Чтобы не попадаться на удочку фальшивых опросов, следует ориентироваться на членство той или иной организации в Социологической ассоциации Украины, где коллег-социологов знают, проверяют. Аккредитованы в ассоциации на сегодняшний день Институт социологии НАН Украины, Киевский международный институт социологии, Украинский институт социальных исследований, Центр “Социальный мониторинг”, Центр политических исследований “Социс”, Центр социальных экспертиз и прогнозов (дочернее предприятие Института социологии НАНУ), социологический факультет Харьковского национального университета имени Каразина, Восточноукраинский Фонд социальных исследований (Харьков) и Служба социологических и маркетинговых исследований по Юго-Восточной Украине “Социо-маркет” (Днепропетровск).

Центр им.Разумкова в Социологическую ассоциацию Украины не входит.