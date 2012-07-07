По дороге в Почаевскую Лавру погибли 15 паломников из Пскова

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, трагедия произошла на 190 км автодороги Чернигов-Киев-Новые Яриловичи между населенными пунктами Топчеевка-Красное в Черниговском районе. В 5.30 перевернулся автобус "Scania", который двигался из населенного пункта Великие Луки Псковской области Российской Федерации в направлении г. Киев.

По предварительным данным, в автобусе были два водителя и 41 пассажир – паломники, которые ехали в Почаевскую Лавру.

В результате аварии погибли 15 человек и более 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения г. Чернигова.

К ликвидации последствий аварии привлечены силы и личный состав ГАИ в Черниговской области, Территориального управления МЧС Украины в Черниговской области и 11 бригад скорой медицинской помощи (г. Чернигов).