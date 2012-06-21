Водители из Беларуси и Молдовы подлежат в Украине особому контролю

Как сообщает Министерство инфраструктуры, в частности, контроль за белорусскими и молдавскими автоперевозчиками усилен в пунктах пропуска в Волынской, Житомирской, Ровенской, Черниговской, Одесской областях.

Такие меры приняты с целью выполнения перевозчиками международных договоров и конвенций в сфере автомобильных перевозок, к которым присоединилась Украина.

«По данным Укртрансинспекции, в летний период значительное количество автомобильных перевозчиков из Республик Беларусь и Молдова осуществляют перевозку пассажиров к местам отдыха в южных регионах Украины, не выполняя требования международных договоров. Для предотвращения «нелегальных» перевозок пассажиров по территории нашего государства Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте усиливает надзор за пересечением границы иностранными, в том числе, белорусскими и молдавскими автобусами», - сообщает Мининфраструктуры.