Двух погибших из автомобиля доставали спасатели

В Житомирской области при столкновении легковых автомобилей Honda Civic и Daewoo Lanos 2 человека погибли и 4 травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня близ села Тетеревка Житомирского района. Для извлечения тел погибших из поврежденного автомобиля привлекались спасатели из Житомира. На месте ДТП работала оперативно-следственная группа УМВД.

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