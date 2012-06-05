Двух погибших из автомобиля доставали спасатели
23:34, 05 июня 2012Разное
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В Житомирской области при столкновении легковых автомобилей Honda Civic и Daewoo Lanos 2 человека погибли и 4 травмированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня близ села Тетеревка Житомирского района.
Для извлечения тел погибших из поврежденного автомобиля привлекались спасатели из Житомира.
На месте ДТП работала оперативно-следственная группа УМВД.
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