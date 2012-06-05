Французская актриса извинилась перед Добкиным за Ален Делона
Почетный президент кинофестиваля «Харьковская сирень» Милен Демонжо осудила поведение Алена Делона, который требует от властей Харькова прекратить истребление бродячих собак.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации, свою позицию и отношение к проблеме бездомных животных М.Демонжо выразила в письме на имя председателя Харьковской ОГА Михаила Добкина.
В пресс-службе отметили, что таким образом М.Демонжо отреагировала на письмо французской киноактрисы Брижит Бардо в адрес мэра Харькова по поводу отношения к бродячим собакам, которого, по сообщению иностранных СМИ, поддержал А.Делон.
По мнению М.Демонжо, абсолютно недопустимо выдвигать какие-либо обвинения, не вникнув в реальную ситуацию. Кинозвезда напомнила, что и сама принимает участие в деятельности ряда организаций, которые выступают за права животных.
В письменном обращении М.Демонжо к М.Добкину, в частности, говорится: «Я обращаюсь к Вам, чтобы выразить свое глубокое осуждение легкомысленным и необдуманным поведением моего товарища по актерской профессии Алена Делона. Вам известна моя любовь к животным, моя борьба, целью которой является недопущение их страданий, и я хотела бы повторить Вам, что во Франции я принимаю участие в деятельности Общества защиты животных (SPA), Фонда Брижит Бардо и Фонда помощи животным».
«О чем бы ни шла речь, - подчеркивает в своем в письме М.Демонжо, - я бы никогда не позволила себе сказать ни единого слова, не вникнув и не перепроверив ту информацию, которая ко мне попадает. Меня удивляет, когда кто-то позволяет себе с такой легкомысленностью прибегать к обвинениям, не выяснив их сути и не думая о том, что эти обвинения могут быть особенно серьезными, когда они лишены оснований и отдалены от реальной действительности. Положение бездомных собак является тяжелым везде... Не только у вас, в Украине. И разные ассоциации во взаимодействии с городскими властями делают все возможно, чтобы улучшить эту ситуацию. Я осмеливаюсь надеяться, что в Харькове так и происходит».
М.Демонжо выразила сожаление по тому поводу, что «наш дорогой актер Ален Делон говорит, не зная реальной ситуации, и делает это, предварительно глубоко не изучив сути вопроса».
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Как сообщалось, знаменитые французские актеры Брижит Бардо и Ален Делон потребовали от властей Харькова прекратить истребление бродячих собак, которое проводится накануне чемпионата Европы по футболу.
"Настоятельно просим вас немедленно прекратить эту мерзкую бойню, чтобы Украина сохранила образ цивилизованного и гуманного государства, - сказано в их совместном письме, адресованном мэру Харькова Г.Кернесу. - Сегодня она утрачивает его, и это - ваша вина и ваша ответственность".*
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Кинофестиваль "Харьковская сирень" назван по одноименной книге Милен Демонжо, посвященной ее матери - харьковчанке. Кинозрителям актриса известна по трилогии о Фантомасе, где сыграла журналистку, а также по фильму «Три мушкетёра», где она предстала в образе миледи.