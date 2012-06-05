Французская актриса извинилась перед Добкиным за Ален Делона

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации, свою позицию и отношение к проблеме бездомных животных М.Демонжо выразила в письме на имя председателя Харьковской ОГА Михаила Добкина.

В пресс-службе отметили, что таким образом М.Демонжо отреагировала на письмо французской киноактрисы Брижит Бардо в адрес мэра Харькова по поводу отношения к бродячим собакам, которого, по сообщению иностранных СМИ, поддержал А.Делон.

По мнению М.Демонжо, абсолютно недопустимо выдвигать какие-либо обвинения, не вникнув в реальную ситуацию. Кинозвезда напомнила, что и сама принимает участие в деятельности ряда организаций, которые выступают за права животных.

В письменном обращении М.Демонжо к М.Добкину, в частности, говорится: «Я обращаюсь к Вам, чтобы выразить свое глубокое осуждение легкомысленным и необдуманным поведением моего товарища по актерской профессии Алена Делона. Вам известна моя любовь к животным, моя борьба, целью которой является недопущение их страданий, и я хотела бы повторить Вам, что во Франции я принимаю участие в деятельности Общества защиты животных (SPA), Фонда Брижит Бардо и Фонда помощи животным».

«О чем бы ни шла речь, - подчеркивает в своем в письме М.Демонжо, - я бы никогда не позволила себе сказать ни единого слова, не вникнув и не перепроверив ту информацию, которая ко мне попадает. Меня удивляет, когда кто-то позволяет себе с такой легкомысленностью прибегать к обвинениям, не выяснив их сути и не думая о том, что эти обвинения могут быть особенно серьезными, когда они лишены оснований и отдалены от реальной действительности. Положение бездомных собак является тяжелым везде... Не только у вас, в Украине. И разные ассоциации во взаимодействии с городскими властями делают все возможно, чтобы улучшить эту ситуацию. Я осмеливаюсь надеяться, что в Харькове так и происходит».

М.Демонжо выразила сожаление по тому поводу, что «наш дорогой актер Ален Делон говорит, не зная реальной ситуации, и делает это, предварительно глубоко не изучив сути вопроса».

***

Как сообщалось, знаменитые французские актеры Брижит Бардо и Ален Делон потребовали от властей Харькова прекратить истребление бродячих собак, которое проводится накануне чемпионата Европы по футболу.

"Настоятельно просим вас немедленно прекратить эту мерзкую бойню, чтобы Украина сохранила образ цивилизованного и гуманного государства, - сказано в их совместном письме, адресованном мэру Харькова Г.Кернесу. - Сегодня она утрачивает его, и это - ваша вина и ваша ответственность".*

***

Кинофестиваль "Харьковская сирень" назван по одноименной книге Милен Демонжо, посвященной ее матери - харьковчанке. Кинозрителям актриса известна по трилогии о Фантомасе, где сыграла журналистку, а также по фильму «Три мушкетёра», где она предстала в образе миледи.