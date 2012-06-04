В Румынии перевернулся автобус с украинцами: один человек погиб

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в результате инцидента одна гражданка Украины погибла, трое украинцев получили тяжелые травмы, 9 пассажиров – травмы средней степени тяжести.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу скорой помощи города Фокшань.

По данным Генконсульства, украинцы, находившиеся в автобусе, возвращались в Украину из Болгарии после отдыха в этой стране.

С целью выяснения причин и обстоятельств трагедии на место происшествия выехал генеральный консул Украины в Сучаве.