Парад невест сопровождался свадебными кортежами и оркестром

Как передает корреспондент УНИАН, черниговские невесты – девушки и женщины разного возраста – прошли парадом вместе со свадебными кортежами и оркестром по одному из центральных проспектов города на Красную площадь. По оценкам организаторов, к параду присоединились около 125 участниц.

Зрители оценили креативные идеи невест, одна из которых приехала на празднично оформленном велосипеде, а другая пришла в наряде в стиле "Евро-2012" с футбольным мячом в руках вместо свадебного букета.

На Красной площади прошла церемония чествования пар, проживших в браке 25, 50 и 55 лет, и отмечают соответственно, серебряную, золотую и изумрудную свадьбу. Бурные овации у зрителей вызвали Нина и Михаил Балан, которые прожили в паре 55 лет и станцевали для участников фестиваля квик-стэп.

Также на площади состоялась торжественная церемония регистрации брака для двух пар черниговцев. Свидетельства о браке и подарках им вручил городской председатель Александр Соколов.

Накануне в Чернигове было установлено два национальных рекорда – развернуто самое большое сердце с наибольшим количеством признаний и самое массовое выполнение вальса в единой хореографической композиции на площади города, где одновременно танцевали 435 пар.