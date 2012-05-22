На улицах Киева будет бесплатный Wi-Fi

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом рассказал советник председателя КГГА Александр Кубраков во время заседания Общественного совета по разработке и внедрению Стратегии развития Киева до 2025 года.

По его словам, услуга бесплатного доступа к Интернету на улице Крещатик и Майдане Незалежности будет доступна для жителей и гостей столицы с 27 мая.

Предусматривается, что точки Wi-Fi, кроме Крещатика и Майдана Незалежности, появятся на площади Ивана Франко, Пейзажной аллее, в Мариинском парке, на Контрактовой площади и в парке Тараса Шевченко.

В июне покрытием Wi-Fi будет охвачена Оболонская набережная, Русановский парк и парк Позняки.

Планируется, что в сентябре бесплатный Интернет появится в парке КПИ, парках Киото и Маяковского, а также на ВДНХ.